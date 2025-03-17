Житель Херсонской области передал родственнице данные о Российской армии и попался ФСБ

УФСБ: Суд арестовал жителя Херсонской области за госизмену в пользу Украины

Суд арестовал 46-летнего жителя Херсонской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина причастен к передаче сведений о Российской армии спецслужбам Украины. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ пояснили, что фигурант дела с гражданством России в октябре 2023 года сообщил родственнице информацию о дислокации военнослужащих Вооруженных сил России на территории Херсонской области для последующей передачи представителям спецслужб Украины.

14 марта сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала 29-летнего жителя Керчи за сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Украине.