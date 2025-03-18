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04:14, 18 марта 2025Интернет и СМИ

82-летняя телеведущая показала голую ступню в эфире

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: The View / YouTube

Американская телеведущая и актриса Джой Бехар показала голую ступню на ток-шоу The View во время разговора о сексуальных фетишах. Об этом сообщает издание People.

В выпуске 82-летняя Джой Бехар инициировала разговор на тему фут-фетишизма. «Что насчет {{wikiFeet?||wikiFeet — портал для фут-фетишистов, на котором публикуются снимки стоп известных личностей}} Они там просто мастурбируют на наши ноги?» — спросила телеведущая.

В ответ ее коллега Сара Хайнс предположила, что у Бехар «должно быть, красивые стопы». После этого телеведущая положила оголенную ступню на стол. Публика в зале одобрительно отреагировала на действие Бехар, а ее соведущая отметила, что у ее коллеги красивые ступни.

Это не первый случай, когда ведущие The View демонстрируют свои ноги в эфире. В феврале 2021 года они сравнивали свои ступни и обсуждали, уместно ли гостю снимать обувь, прежде чем войти в чужой дом.

Ранее телеведущая Ванна Уайт похвасталась, что у нее 331 выходной день в году. По словам Уайт, съемки телеигры «Колесо фортуны» занимают лишь 34 дня в году.

    Вот это да!
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