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15:51, 18 марта 2025Бывший СССР

Азербайджан назвал условия подписания мирного договора с Арменией

В МИД Азербайджана рассказали об условиях подписания мирного договора с Арменией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания мирного договора с Арменией. Его слова передает Oxu.

«Одним из главных условий для подписания согласованного текста мирного договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

Помимо этого, по его словам, для подписания договора необходимо официально распустить «устаревшую и нефункционирующую» Минскую группу ОБСЕ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента Ирана Масуда Пезешкиана о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению соглашения.

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