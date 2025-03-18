Азербайджан назвал условия подписания мирного договора с Арменией

В МИД Азербайджана рассказали об условиях подписания мирного договора с Арменией

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания мирного договора с Арменией. Его слова передает Oxu.

«Одним из главных условий для подписания согласованного текста мирного договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

Помимо этого, по его словам, для подписания договора необходимо официально распустить «устаревшую и нефункционирующую» Минскую группу ОБСЕ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента Ирана Масуда Пезешкиана о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению соглашения.