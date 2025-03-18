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15:50, 18 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в российском городе

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в Казани
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в Казани. Об этом сообщает РБК.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, 17 марта неизвестные избили и похитили подростка. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Ибрагимова в машину насильно поместили человека и увезли.

Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о подмене ребенка в российском роддоме.

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