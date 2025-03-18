Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в российском городе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в Казани. Об этом сообщает РБК.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.
По данным следствия, 17 марта неизвестные избили и похитили подростка. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.
Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Ибрагимова в машину насильно поместили человека и увезли.
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