Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в российском городе

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в Казани

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в Казани. Об этом сообщает РБК.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, 17 марта неизвестные избили и похитили подростка. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельств.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Ибрагимова в машину насильно поместили человека и увезли.

Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о подмене ребенка в российском роддоме.