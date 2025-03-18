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19:47, 18 марта 2025Россия

Белгородский губернатор Гладков рассказал об обстановке на границе с Украиной

Белгородский губернатор Гладков: Обстановка на границе остается сложной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Обстановка на границе Белгородской области и Украины остается сложной, однако противника нет на территории российского региона. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной», — сказал он.

По словам чиновника, Вооруженные силы (ВС) России и добровольческие подразделения выполняют поставленные задачи. Он также пообещал информировать жителей о происходящих событиях.

Ранее стало известно, что украинская пехота пошла в атаку на границе с Белгородской областью. По предварительным данным, ВСУ потеряли около 20 военнослужащих, четыре бронемашины и до трех танков Т-72.

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