Британия захотела отправить американские беспилотники для мониторинга на Украине

Times: Британия хочет, чтобы БПЛА США мониторили зону разграничения на Украине

Британия хочет, чтобы американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутники мониторили зону разграничения между Украиной и Россией в рамках возможной сделки о прекращении огня. Об этом сообщает Times со ссылкой на британский источник.

«Британия надеется, что США предоставят дроны и спутники для наблюдения за линией фронта», — говорится в материале.

Как отмечает издание, британские дипломаты полагают, что Москва и Вашингтон смогут договориться о создании буферных зон по обеим сторонам линии фронта, что поможет серьезно снизить риски возобновления конфликта.

Ранее стало известно, что Лондон намерен разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.