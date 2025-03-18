Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 18 марта 2025Мир

Британия захотела отправить американские беспилотники для мониторинга на Украине

Times: Британия хочет, чтобы БПЛА США мониторили зону разграничения на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Британия хочет, чтобы американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутники мониторили зону разграничения между Украиной и Россией в рамках возможной сделки о прекращении огня. Об этом сообщает Times со ссылкой на британский источник.

«Британия надеется, что США предоставят дроны и спутники для наблюдения за линией фронта», — говорится в материале.

Как отмечает издание, британские дипломаты полагают, что Москва и Вашингтон смогут договориться о создании буферных зон по обеим сторонам линии фронта, что поможет серьезно снизить риски возобновления конфликта.

Ранее стало известно, что Лондон намерен разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    Марк Эйдельштейн сделал сюрприз ученикам родной гимназии в Нижнем Новгороде

    Желание отправить британских военных на Украину назвали аморальным и рискованным

    Российского бизнесмена приговорили к 17 годам за развращение малолетних

    В МВД Сербии признались в испытаниях звуковой пушки на людях

    Акции главного конкурента Tesla взлетели

    Британия захотела отправить американские беспилотники для мониторинга на Украине

    Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР

    Воевавшего за ВСУ наемника из Великобритании заочно осудили в Донецке

    Названа причина остановки поставок российского газа в Армению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше