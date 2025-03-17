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06:18, 17 марта 2025Мир

Стало известно о планах Британии насчет развертывания миротворцев на Украине

The Times: Британия планирует бессрочное развертывание миротворцев на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. Об этом сказано в статье издания The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства.

«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — уточнили журналисты.

По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев. В свою очередь, премьер Британии Кир Стармер заручился поддержкой «значительно большего числа» стран, которые готова обсуждать отправку миротворцев.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что разговоры о миротворцах НАТО или ЕС на Украине абсурдны. Он считает, что миротворчество и Североатлантический альянс — несовместимые вещи.

При этом генсек НАТО Марк Рютте считает, что есть другие способы обеспечить безопасность Украины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию.

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