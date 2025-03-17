Грушко: Разговоры о миротворцах НАТО или Евросоюза на Украине абсурдны

Разговоры о миротворцах НАТО или Европейского союза (ЕС) на Украине абсурдны, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе с «Известиями».

По его словам, миротворчество и Североатлантический альянс — несовместимые вещи. «Они очень бахвалятся, что это оборонительный союз, но реальная история альянса состоит из военных операций, череды агрессий без всякого повода лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою гегемонию в мировых и региональных делах», — сказал он.

Ранее Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев стран НАТО на Украину будет означать войну с блоком.