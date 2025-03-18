Депутат Рады заявил о попытке Киева «сохранить лицо» на фоне переговоров

Дубинский: Украина сохраняет видимость сопротивления условиям мира

Власти Украины сохраняют попытки «сохранить лицо», но на самом деле в Киеве готовы на любые условия по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его мнению, Украина сейчас «согласна на все». «Видимость сопротивления тому, что уже решено и согласовано», — уточнил депутат.

До этого Дубинский заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии американская делегация пригрозила перестать поддержку Киева в случае отказа от перемирия.

По его словам, американцы отказались пригласить на переговоры президента Украины Владимира Зеленского, хотя он находился в том же отеле, где проходила встреча. На самих переговорах глава офиса украинского лидера Андрей Ермак «прогнулся под требование о перемирии сразу же, как только ему объявили о намерении предъявить обвинения в коррупции», заявил депутат.