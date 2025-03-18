Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:55, 18 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о попытке Киева «сохранить лицо» на фоне переговоров

Дубинский: Украина сохраняет видимость сопротивления условиям мира
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Власти Украины сохраняют попытки «сохранить лицо», но на самом деле в Киеве готовы на любые условия по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его мнению, Украина сейчас «согласна на все». «Видимость сопротивления тому, что уже решено и согласовано», — уточнил депутат.

До этого Дубинский заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии американская делегация пригрозила перестать поддержку Киева в случае отказа от перемирия.

По его словам, американцы отказались пригласить на переговоры президента Украины Владимира Зеленского, хотя он находился в том же отеле, где проходила встреча. На самих переговорах глава офиса украинского лидера Андрей Ермак «прогнулся под требование о перемирии сразу же, как только ему объявили о намерении предъявить обвинения в коррупции», заявил депутат.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Расчет «Искандера» ударил по военным ВСУ в Сумской области

    В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного ВСУ с посланием с того света

    Раскрыты подробности состояния пострадавшего при атаке на Белгород

    Эстония прекратила действие очередного соглашения с Россией

    В ЕС отказались от коллективного решения об отправке войск на Украину

    На Западе восхитились операцией «Поток»

    Известная модель вышла в свет в прозрачной блузе и микрошортах

    В Днепре после удара беспилотника по объекту инфраструктуры начался большой пожар

    Депутат Рады заявил о попытке Киева «сохранить лицо» на фоне переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше