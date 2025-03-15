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00:55, 15 марта 2025Бывший СССР

Дубинский раскрыл ультиматум США Украине на переговорах в Саудовской Аравии

Дубинский: США на переговорах пригрозили отказаться от поддержки Киева
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На переговорах в Саудовской Аравии американская делегация пригрозила отказаться от поддержки Киева в случае отказа от перемирия, утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, американцы отказались пригласить на переговоры президента Украины Владимира Зеленского, хотя он находился в том же отеле, где проходила встреча. На самих переговорах глава офиса украинского лидера Андрей Ермак «прогнулся под требование о перемирии сразу же, как только ему объявили о намерении предъявить обвинения в коррупции», заявил депутат.

Ранее Дубинский выразил мнение, что Ермак «сливает» Зеленского, понимая его недоговороспособность. По его словам, окружение украинского лидера осознало, что он «тащит их в пропасть» и решило избавиться от него.

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