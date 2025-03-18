Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 18 марта 2025Забота о себе

Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

Дерматолог Быканов: Заболевания кожи нельзя диагностировать без личного осмотра
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Заболевания кожи нельзя диагностировать без личного осмотра пациента, рассказал дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов. О том, как правильно назначать лечение, он побеседовал с KP.RU.

«Есть "золотое" правило современной дерматологии: любые заболевания кожи диагностируются исключительно путем внешнего осмотра и опроса пациента. Точка!» — раскрыл врач. Он добавил, что сдавать анализы, чтобы выбрать правильное лечение при акне, не нужно.

Шаповалов также назвал глупостью так называемые «карты прыщей», согласно которым появление акне в той или иной области лица свидетельствует о проблемах с определенными органами.

Материалы по теме:
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что стресс заставляет организм активировать выработку гормонов адреналина и кортизола. Они провоцируют повышение уровня сахара в крови и ухудшают работу иммунитета, что влияет на состояние кожи.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Новый масштабный потоп предрекли российскому региону

    В России поставили условие для возвращения Renault

    Участники операции «Поток» рассказали об одной уловке при встрече с ВСУ

    Бойцу ВСУ дали срок за терроризм в отношении жителей Курской области

    Жители российского региона поделились подробностями потопа

    Рынок видеоигр вырастет впервые с пандемии

    Магазин приложений RuStore появился на проекторах

    Азербайджан назвал условия подписания мирного договора с Арменией

    Бастрыкин запросил доклад о похищении подростка в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше