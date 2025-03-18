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17:37, 18 марта 2025Забота о себе

Дерматолог развеял миф о сужении пор

Дерматолог Быканов: Расширенные поры не нуждаются в сужении
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог Александр Быканов развеял миф о необходимости сужать поры на коже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Быканова, расширенные поры — это нормальная особенность строения кожи. «Наша кожа неоднородна и имеет свою текстуру. У кого-то эти поры чуть больше, у кого-то — чуть меньше. И это тоже нормально», — объяснил он.

Дерматолог добавил, что поры могут быть более видимыми из-за избытка ультрафиолетовых лучей и фотоповреждений кожи, а также розацеа и заболеваний, провоцирующих разрастание эластиновых волокон.

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«Но это часть кожи. Убрать их нельзя, если только не спилить слой кожи мощным лазером», — поиронизировал доктор. Однако Быканов уточнил, что улучшить структуру кожи можно, если снизить выделение кожного сала с помощью специальных средств и чисток.

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что стресс заставляет организм активировать выработку гормонов адреналина и кортизола. Они провоцируют повышение уровня сахара в крови и ухудшают работу иммунитета, что негативно влияет на состояние кожи.

Вот это да!
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