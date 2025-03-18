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18:17, 18 марта 2025Ценности

Экс-возлюбленная Канье Уэста раскрыла причину уменьшения ягодиц

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Paul Archuleta / Getty Images

Американская актриса, фотомодель и художница Эмбер Роуз раскрыла причину уменьшения ягодиц. Об этом она рассказала в подкасте Club Shay Shay, доступном на YouTube.

Экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста отметила, что сделала бразильскую подтяжку ягодиц (операция, при которой в ягодицы вводят жир из других частей тела пациента, — прим. «Ленты.ру»), когда данная процедура была в моде. Однако впоследствии она вернула прежнюю внешность, поскольку в измененном теле чувствовала себя некомфортно.

«Просто хотелось большую толстую задницу. Но потом, когда ты идешь в спортзал, ты не можешь нормально заниматься на беговой дорожке, потому что твоя задница чертовски тяжелая. А потом ты хочешь пойти и сделать так, чтобы ее удалили», — объяснила 41-летняя знаменитость.

Ранее в марте российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, назвала причины бритья налысо и отказа от мини-юбок.

Вот это да!
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