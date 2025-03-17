Инстасамка улучшила внешность, отказавшись от филлеров и побрившись налысо

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, назвала причины бритья налысо и отказа от мини-юбок. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Знаменитость ответила на комментарии поклонников об изменениях внешности и поведения и назвала вещи, которые сделали ее лучше. Так, по словам звезды, преобразиться ей помогло удаление филлеров. «В какой-то момент я поняла, что очень важно смотреть в зеркало и видеть себя настоящую», — заявила она.

В то же время инфлюэнсерша отметила, что побрилась налысо, чтобы отрастить здоровые волосы. Также ради собственного комфорта в повседневной жизни она отказалась от мини-юбок, нарядов не по погоде, обуви на каблуках и макияжа.

В январе Инстасамка снялась без макияжа и в купленной семь лет назад кофте.