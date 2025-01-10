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13:23, 10 января 2025Ценности

Инстасамка снялась без макияжа и в купленной семь лет назад кофте

Рэперша Инстасамка снялась без макияжа и в купленной семь лет назад кофте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась без макияжа и в купленной семь лет назад кофте. Соответствующие фото появились в ее Telegram-канале.

24-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах сидя в кресле в темно-сером худи с розовой надписью. Она позировала с объемно уложенными волосами и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от декоративной косметики.

«Я ношу эту кофту уже семь лет. Это окей?» — отметила в подписи к посту знаменитость.

В ноябре 2024 года Инстасамка показала внешность на архивном фото со словами «на метро едва хватало».

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