Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность на архивном фото со словами «на метро едва хватало». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
24-летняя исполнительница продемонстрировала кадр, сделанный до прихода популярности. На нем она предстала, сидя на диване боком к камере в сером свитшоте и пижамных штанах. При этом у знаменитости были небрежно уложены волосы и отсутствовала косметика на лице, за исключением подводки для глаз.
«Это я несколько лет назад. Москва. Съемная квартира, пять соседей. Даже на метро денег не хватало. Помню, как плакала в подушку ночами. Жизнь тогда казалась абсолютно беспросветной», — указала в подписи звезда.
В сентябре Инстасамка также показала откровенное совместное фото с мужем — блогером Moneyken.