Инстасамка показала внешность на фото, сделанном до прихода популярности

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность на архивном фото со словами «на метро едва хватало». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница продемонстрировала кадр, сделанный до прихода популярности. На нем она предстала, сидя на диване боком к камере в сером свитшоте и пижамных штанах. При этом у знаменитости были небрежно уложены волосы и отсутствовала косметика на лице, за исключением подводки для глаз.

«Это я несколько лет назад. Москва. Съемная квартира, пять соседей. Даже на метро денег не хватало. Помню, как плакала в подушку ночами. Жизнь тогда казалась абсолютно беспросветной», — указала в подписи звезда.

В сентябре Инстасамка также показала откровенное совместное фото с мужем — блогером Moneyken.