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12:20, 30 сентября 2024Ценности

Инстасамка показала откровенное фото с мужем

24-летняя рэперша Инстасамка показала откровенное декольте на фото с мужем

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенное совместное фото с мужем — блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала перед камерой в розовом наряде, который состоял из кофты на молнии и макси-юбки, а также облегающего топа с откровенным декольте. В то же время она завила волосы с помощью бигуди, нарисовала тонкие брови и надела серьги в виде сердец.

При этом инфлюэнсерша позировала на кухне у плиты, держа себя за грудь, а возлюбленный положил руки ей на бедра.

В августе Инстасамка также показала откровенное совместное видео с мужем.

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      Карина Черных
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