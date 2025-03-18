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15:45, 18 марта 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера решила распродать гардероб на 2,2 миллиона рублей

Экс-избранница миллиардера Лебедева решила продать одежду на 2,2 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Christian Dior

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова решила распродать гардероб на 2,2 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на онлайн-платформе для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

На странице экс-избранницы предпринимателя опубликованы различные одежда и аксессуары. Среди них — сумка и жакет итальянского модного дома Prada стоимостью 646 700 и 235 400 рублей, куртка и ботильоны Christian Dior за 211 800 и 105 850 рублей и пальто российской марки Ulyana Sergeenko за 211 800 рублей.

Сумма представленных манекенщицей к продаже вещей составляет 2 214 400 рублей.

Ранее в марте Елена Перминова отдохнула в Куршевеле с новым избранником — 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

Вот это да!
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