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13:45, 18 марта 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера отдохнула с новым избранником в Куршевеле

Российская модель Елена Перминова отдохнула с новым избранником в Куршевеле
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова отдохнула с новым избранником в Куршевеле. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица продемонстрировала фото с курорта, где предстала с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Знаменитость позировала в укороченном белом пуховике, меховых сапогах до колена и черных легинсах. В свою очередь, ее спутник надел серый свитер и широкие брюки с накладными карманами. При этом на нескольких кадрах влюбленные обнимали друг друга.

В то же время модель Диана Погорелая рассказала изданию Super, что состояла в отношениях с Романовым четыре года, однако затем парень ее предал и начал встречаться с Перминовой ради денег и продвижения по карьерной лестнице.

«Я жила с ним полтора года. Его мама меня обожает. Она вообще не понимает, что он делает со своей жизнью. Она называла меня дочкой. Я знакома со всей его семьей. Мы постоянно ездили на Пасху к его маме с его братьями, к бабушке в дом престарелых. Он был моей семьей. Я никогда в жизни не подумала бы, что он сможет так поступить со мной», — заявила Погорелая. Девушка добавила, что пыталась написать Перминовой в соцсетях, но манекенщица ее заблокировала.

Ранее в марте Елена Перминова показала фото интимного момента с Тарасом Романовым.

Вот это да!
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