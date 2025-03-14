Модель Перминова показала фото интимного момента с предполагаемым возлюбленным

Модель Елена Перминова показала фото с манекенщиком Тарасом Романовым

Российская модель Елена Перминова показала фото интимного момента с предполагаемым возлюбленным, украинским манекенщиком Тарасом Романовым. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена миллиардера Александра Лебедева поделилась в сторис снимком, на котором она предстала вместе с Романовым. На размещенном кадре 38-летняя модель позирует в черном платье с глубоким декольте, а 29-летний манекенщик — в брюках, рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами и пиджаке. При этом на фото видно, что он обнимает ее за талию и пытается поцеловать в щеку.

Ранее сообщалось, что Перминова вышла в свет с Романовым. Тогда в сети распространилось фото бизнесвумен Оксаны Бондаренко, на котором были запечатлены знаменитости.

В декабре прошлого года Перминова объявила о разрыве отношений с Лебедевым. Позже модель подогрела слухи о новом романе. Журналисты заметили, что Перминова и Романов регулярно оставляли друг другу комментарии и ставили лайки под постами. Помимо этого, отмечалось, что модель провела новогодние праздники в Тулуме, Мексика, где также отдыхал молодой человек.