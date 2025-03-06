Модель Перминова вышла в свет с предполагаемым возлюбленным

Модель Елена Перминова вышла в свет с манекенщиком Тарасом Романовым

Российская модель Елена Перминова вышла в свет с предполагаемым возлюбленным. Соответствующее фото появилось на странице предпринимательницы Оксаны Бондаренко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесвумен поделилась в сторис снимком с гала-ужина, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. На размещенном кадре, помимо Бондаренко и других гостей мероприятия, были запечатлены 38-летняя модель и 20-летний украинский манекенщик Тарас Романов. Перминова предстала перед камерой в облегающем коричневом платье, а ее спутник — в черном костюме и белой рубашке с галстуком.

В декабре прошлого года Перминова объявила о разрыве отношений с миллиардером Александром Лебедевым. Позже модель подогрела слухи о новом романе. Журналисты заметили, что Перминова и Романов регулярно оставляли друг другу комментарии и ставили лайки под постами. Помимо этого, отмечалось, что модель провела новогодние праздники в Тулуме, Мексика, где также отдыхал молодой человек.