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03:22, 18 марта 2025Россия

Эксперт рассказал об иностранных наемниках в российском плену

Эксперт Сыртланов рассказал об иностранных наемниках в российском плену
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курской области находились иностранные наемники, большинство из них ликвидировали, но некоторые попали в плен, заявил MK.RU член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.

По его словам, в российском регионе были наемники из Германии, Франции, Польши, Великобритании, «очень много» из Колумбии. Эксперт отметил, что с пленными сейчас занимаются следователи.

На вопрос, почему их не «показывают» в СМИ, Сыртланов ответил, что «всех показывать сейчас не будут, потому что их на самом деле очень большое количество». «Думаю, чуть позже покажут и количество обязательно назовут», — сказал эксперт.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Курской области в окружение попало большое количество наемников из стран Латинской Америки. По его словам, в основном латиноамериканские наемники служили в заградительных отрядах.

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