Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала откровенные фото в честь 50-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 10,3 миллиона подписчиков.

Звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» снялась в белой рубашке на голое тело. При этом она расстегнула одежду до талии, частично обнажив грудь, и отказалась от штанов.

Кроме того, она предстала перед камерой в прозрачном кружевном макси-платье, которое также было оформлено оголяющим бюст глубоким вырезом. Отмечается, что автором данных кадров стал известный американский фотограф Брайан Боуэн Смит.

В декабре 2024 года Ева Лонгория также порадовала фанатов снимком в бикини.