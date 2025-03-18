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07:01, 18 марта 2025Ценности

Ева Лонгория показала откровенные фото в честь 50-летия

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала откровенные фото в честь 50-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 10,3 миллиона подписчиков.

Звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» снялась в белой рубашке на голое тело. При этом она расстегнула одежду до талии, частично обнажив грудь, и отказалась от штанов.

Кроме того, она предстала перед камерой в прозрачном кружевном макси-платье, которое также было оформлено оголяющим бюст глубоким вырезом. Отмечается, что автором данных кадров стал известный американский фотограф Брайан Боуэн Смит.

В декабре 2024 года Ева Лонгория также порадовала фанатов снимком в бикини.

Вот это да!
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