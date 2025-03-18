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15:06, 18 марта 2025Культура

Фанатки окружили звезду турецких сериалов у отеля в центре Москвы

Фанатки окружили турецкого актера Джана Ямана у отеля в центре Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские фанатки окружили турецкого актера Джана Ямана у отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, поклонницы артиста ждали его возле входа в здание с утра. «Кто-то простоял на холоде около пяти часов, чтобы заполучить его автограф или сфотографироваться с ним», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Яман прибыл в Россию на презентацию нового сериала «Эль Турко», в котором исполнил главную роль. Зрителям артист наиболее известен по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».

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