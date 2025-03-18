Финансовый аналитик рассказал об «эмоциональных качелях» на валютном рынке

Финансовый аналитик Верников: Доллар будет стоить 75 рублей, но недолго

В скором времени на фоне переговоров России, Украины и США доллар может стоить 75 рублей, однако такое значение он сохранит недолго, быстро наступит «похмелье». Об «эмоциональных качелях» на валютном рынке в беседе с «Царьградом» рассказал финансовый аналитик Андрей Верников.

По его словам, сейчас курс качает из стороны в сторону из-за грядущих геополитических изменений.

«Хотелось бы отделить краткосрочные тенденции от трендов года. Если говорить о короткой перспективе, то меня не удивит и доллар по 75 рублей. Это вполне возможно, если будет большая сделка по Украине, рост рубля произойдет на эмоциях», — пояснил специалист.

Верников подчеркнул, что у этой медали будет и обратная сторона, так как возможная сделка между странами станет причиной роста экспорта и увеличения спроса на валюту, что в итоге приведет к ослаблению рубля. Он заметил, что довольно быстро после низких значений доллар может вернуться к отметке 90-96 рублей.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара упал ниже 81 рубля. Это произошло впервые с июня 2024 года.