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12:05, 18 марта 2025Мир

Французам подготовят инструкцию по выживанию на случай войны

Europe 1: Франция будет рассылать инструкции по выживанию на случай войны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Robert Pratta / Reuters

Этим летом французам начнут рассылать инструкции по выживанию на случай войны с призывом записываться в резерв. Подготовило их Министерство обороны Франции, сообщает радиостанция Europe 1.

«Цель состоит в том, чтобы убедить французов готовиться к любому развитию событий, а не только к войне. Поскольку Франция обладает силами ядерного сдерживания, было бы контрпродуктивно сосредотачиваться только на вооруженном конфликте и вкладывать только это в головы французов», — заявил член правительства Франции.

Всего буклет состоит из около 20 страниц, где подробно описаны действия, которые следует предпринять во время вооруженного конфликта, стихийного бедствия или эпидемии.

15 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что жителей Европы, в частности Германии, готовят к войне с Россией теми же методами, что и перед началом Первой мировой войны.

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