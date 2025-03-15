Политик Нимайер: Жителей Европы готовят к войне с Россией

Общественное мнение жителей Европы, в том числе Германии, готовят к войне с Россией теми же методами, что и перед началом Первой мировой войны. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

«Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда [в Германии перед Первой мировой войной]. Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать», — отметил политик.

По словам Нимайера, в магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы и полные костюмы химзащиты. Он заявил, что в Европе «даже бункер можно купить, чтобы разместить под домом и пережить ядерный взрыв». Нимайер добавил, что на самом деле «нельзя назвать ни одной причины для нападения России» на Европу.

13 марта президент США Дональд Трамп исключил нападение России на союзников США.