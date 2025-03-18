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08:09, 18 марта 2025Россия

Гладков отчитал обманувшего жителя Белгородской области чиновника

Глава Белгородской области Гладков отчитал обманувшего местного жителя чиновника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Белгородской области Гладков отчитал обманувшего местного жителя чиновника. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Белгород».

Поводом для критики со стороны руководителя региона стало непредоставление россиянину средств за поврежденный автомобиль. Вероятно, речь идет о компенсации ущерба вследствие одной из атак украинских войск.

Сотрудник администрации Белгородского района отказал в предоставлении выплаты, сославшись на якобы принятое губернатором решение. «Разберитесь. (...) Проведите служебное расследование», — сказал Гладков на совещании, фрагмент которого опубликовал канал.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивность. По словам Хинштейна, чиновник прилагает недостаточно усилий для выдачи населению жилищных сертификатов.

ЖЗЛ
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