Глава Башкирии раскрыл подробности о сгоревших заживо в квартире пяти детях и взрослом

Глава Башкирии Хабиров: С матерью сгоревших пятерых детей работают психологи

С матерью пятерых детей, которые заживо сгорели при пожаре в многоквартирном доме в Давлекановском районе Башкирии, работают психологи. Подробности о произошедшем привел руководитель региона Радий Хабиров в Telegram-канале.

Как сообщил Хабиров, в комнате, где находились пятеро детей и взрослых, сработал извещатель, который услышали. Однако помочь им спасатели не успели.

Он сообщил, что сотрудники экстренных служб разбираются в причинах и обстоятельствах пожара. Власти держат на контроле возникшую ситуацию, написал глава Башкирии и выразил родным и близким детей соболезнования.

О пожаре в Башкирии стало известно во вторник, 18 марта. МЧС сообщило, что в квартире на втором этаже дома загорелся натяжной потолок. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб нашли пятерых детей и одного взрослого без признаков жизни.