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04:12, 18 марта 2025Россия

Жертвами пожара в регионе России стали пятеро детей

В Башкортостане жертвами пожара стали пятеро детей и взрослый
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В многоквартирном доме в селе Вперед (Башкортостан) произошел пожар. В результате жертвами стали шесть человек — пятеро детей и один взрослый. Об этом сообщило МЧС республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, в квартире на втором этаже загорелся натяжной потолок. Когда на место приехали сотрудники МЧС, открытого горения уже не было. Общая площадь пожара составила 2,5 квадратных метра.

«К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пятеро детей (три девочки 2017, 2019, 2019 года рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина», — уточняется в сообщении.

На месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры России.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в тепличном комплексе в Подмосковье стали четыре человека.

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