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19:55, 18 марта 2025Мир

Глава Еврокомиссии раскрыла планы по перевооружению ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС к 2030 году должен иметь сильную оборону
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию. Ее слова приводятся на сайте ЕК.

Политик подчеркнула, что Евросоюзу (ЕС) необходимо действовать уже сейчас, чтобы подготовиться к новому мировому порядку, который будет сформирован во второй половине этого десятилетия. По ее словам, «Готовность 2030» означает перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания сил извне.

«К 2030 году нам необходимо создать функционирующую в масштабах всего ЕС сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, способствующих быстрой транспортировке войск и военной техники», — раскрыла фон дер Ляйен планы по перевооружению ЕС.

Кроме того, членам объединения следует инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что 80 процентов средств, которые страны ЕС тратят на оборону сейчас, уходят в другие государства. Траты она оценила в миллиарды евро.

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