Глава МИД Венгрии рассказал о желании ЕС продолжать конфликт на Украине

Сийярто: Страны ЕС взяли на себя обязательство продолжать конфликт на Украине

Большинство стран Европейского союза (ЕС) настроены продолжать конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Я вижу, что большинство государств-членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, он не знает, почему Европа хочет продолжать этот конфликт. Он также выразил надежду, что позиция за мир наберет силу на континенте. «И я надеюсь, что приверженность президента [США Дональда] Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс», — добавил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро. Она отметила, что главы МИД стран ЕС продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем.