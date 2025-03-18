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08:41, 18 марта 2025Силовые структуры

Главу администрации российского района заподозрили в махинациях при расселении дома

В Коми следователи возбудили дело в отношении главы района Сыктывдинский
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Коми следователи возбудили уголовное дело в отношении главы района Сыктывдинский, ее заместителя и начальника управления по жилищным вопросам по подозрению в махинациях при расселении аварийного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 286 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, в 2024 году по указанию руководителя администрации ее подчиненные приобрели восемь жилых помещений на сумму более 21 миллиона рублей. В эти помещения должны были переселить жителей аварийных домов. При этом приобретенное жилье не соответствовало требованиям технических заданий муниципальных контрактов, однако продавцу перечислили бюджетные средства.

Ранее в Бурятии правоохранители задержали бывшего главу Баргузинского района. Он заставлял подчиненных оплачивать его расходы.

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