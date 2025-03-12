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19:40, 12 марта 2025Силовые структуры

Бывший глава российского района заставлял подчиненных оплачивать его платежи по коммуналке

В Бурятии правоохранители задержали экс-главу Баргузинского района
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Бурятии правоохранители задержали бывшего главу Баргузинского района, который заставлял подчиненных оплачивать его расходы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год подозреваемый жил в служебной квартире и требовал от подчиненных ему работников администрации района оплачивать его коммунальные услуги. Ущерб от его действий оценивается в 270 тысяч рублей.

Ранее Ленинский районный суд Ульяновска арестовал начальника отдела МВД по Засвияжскому району города, обвиняемого в коррупции.

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