Хинштейн сообщил об «очередных преступлениях украинских нацистов» в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.
По словам чиновника, в школе не проводилось занятий, поэтому при ударе ВСУ никто не пострадал. Удар по зданию он назвал «очередным преступлением украинских нацистов».
«Уважаемые жители, напомню про действующий запрет на въезд в ряд населенных пунктов приграничья — это может быть опасно для жизни и здоровья! Берегите себя!» — обратился к курянам врио главы региона.
Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о смерти бойца подразделения «Орлан» во время атаки со стороны ВСУ.