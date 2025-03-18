Хинштейн сообщил об «очередных преступлениях украинских нацистов» в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: Дрон ВСУ ударил по зданию школы в Рыжевке

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию школы в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, в школе не проводилось занятий, поэтому при ударе ВСУ никто не пострадал. Удар по зданию он назвал «очередным преступлением украинских нацистов».

«Уважаемые жители, напомню про действующий запрет на въезд в ряд населенных пунктов приграничья — это может быть опасно для жизни и здоровья! Берегите себя!» — обратился к курянам врио главы региона.

Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о смерти бойца подразделения «Орлан» во время атаки со стороны ВСУ.