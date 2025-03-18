Губернатор сообщил о смерти бойца при атаке ВСУ на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о смерти бойца подразделения «Орлан»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о смерти бойца подразделения «Орлан» во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава области рассказал в Telegram.

По словам Гладкова, военнослужащий получил ранения в селе Красная Яруга, и его смерть наступила до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщалось ранее, пехота ВСУ пошла в атаку на границе с Белгородской областью. По предварительным данным, Украина потеряла около 20 военнослужащих, четыре бронемашины и до трех танков Т-72.

Военкор Александр Коц, объясняя смысл попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область, предположил, что те хотят оттянуть время и построить оборону в Сумской области.