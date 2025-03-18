Иностранца с поддельным паспортом задержали в российском аэропорту

В Пулково задержали пытавшегося уехать из РФ по поддельному паспорту иностранца

В Санкт-Петербурге иностранец с поддельным паспортом попытался покинуть Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, мужчину задержали на пункте контроля в аэропорту Пулково. У него изъяли нарисованный документ и закрыли ему выезд.

Следователи возбудили дело по статье о покушении на незаконное пересечение госграницы. Иностранец уже помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов.