Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 18 марта 2025Силовые структуры

Иностранца с поддельным паспортом задержали в российском аэропорту

В Пулково задержали пытавшегося уехать из РФ по поддельному паспорту иностранца
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге иностранец с поддельным паспортом попытался покинуть Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, мужчину задержали на пункте контроля в аэропорту Пулково. У него изъяли нарисованный документ и закрыли ему выезд.

Следователи возбудили дело по статье о покушении на незаконное пересечение госграницы. Иностранец уже помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    Раскрыта причина нападения ученого на коллег в Антарктиде

    Иностранца с поддельным паспортом задержали в российском аэропорту

    Против объявленного в розыск Акунина потребовали возбудить уголовное дело

    За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 140 дронов

    Ценам на нефть предсказали многолетние минимумы

    Израиль ликвидровал премьер-министра ХАМАС

    В Киеве признали блокировку Венгрией движения Украины в ЕС

    Россиянин попытался перепрыгнуть через расщелину в скале на Байкале и не выжил

    Россия и США обсудили контроль над Запорожской атомной электростанцией. Украина хочет вернуть ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше