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01:04, 18 марта 2025Ценности

Известная модель вышла в свет в прозрачной блузе и микрошортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Darren Gerrish / WireImage for Diptyque / Getty Images

Известная британская модель Джордан Данн вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя манекенщица посетила вечеринку люксового парфюмерного бренда Diptyque в Лондоне в наряде, который состоял из полосатых микрошортов и пиджака.

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Помимо этого, звезда предстала в черной прозрачной блузе, сквозь которую просвечивался кружевной бюстгальтер. Свой образ женщина дополнила колготками в сетку, галстуком и туфлями на каблуках.

В январе была названа самая красивая женщина в мире. Британский пластический хирург Джулиан де Сильва заявил, что ею является британская модель Кейт Мосс.

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