Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 18 марта 2025Мир

Кабмин Израиля переадресовал в МИД вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

Кабмин переадресовал в МИД Израиля вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Официальный представитель кабмина Израиля Дэвид Менцер переадресовал в МИД страны вопрос о прославлении бандеровцев на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос был задан журналистом Никитой Кулюхиным, сотрудничающим с российскими изданиями. Он попросил спикера кабинета министров не запрещать ему участие в брифингах, поскольку ранее так якобы поступил израильский МИД после вопросов об отношении к героизации Бандеры на Украине.

Менцер заверил журналиста, что его не отстранят от брифингов. Он подчеркнул, что Израиль является свободной страной, в которой не запрещают задавать вопросы и несут ответственность перед свободной прессой.

Официальный представитель переадресовал в МИД вопрос о Бандере. «Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — уточнил он.

Ранее журнал The Seventh Eye сообщил, МИД Израиля запретило Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара. Отмечается, что на пресс-конференции Саара 4 марта Кулюхин спросил об отсутствии осуждения со стороны Израиля восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    В Госдуме призвали США признать российский статус Крыма

    Россиянам раскрыли четыре способа увеличить пенсию

    Пенсионеры в Судже вынужденно воровали лекарства

    Трамп раскрыл подробности соглашения по Украине

    Рубио заявил о важности разговора Путина и Трампа

    Украинский военный описал методичку по сдаче в плен

    Кабмин Израиля переадресовал в МИД вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

    Женщины пожаловались на сексуальное расстройство после распространенной процедуры

    Учительница получила два года тюрьмы за секс с 14-летним подростком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше