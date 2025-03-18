Кабмин Израиля переадресовал в МИД вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

Кабмин переадресовал в МИД Израиля вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

Официальный представитель кабмина Израиля Дэвид Менцер переадресовал в МИД страны вопрос о прославлении бандеровцев на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос был задан журналистом Никитой Кулюхиным, сотрудничающим с российскими изданиями. Он попросил спикера кабинета министров не запрещать ему участие в брифингах, поскольку ранее так якобы поступил израильский МИД после вопросов об отношении к героизации Бандеры на Украине.

Менцер заверил журналиста, что его не отстранят от брифингов. Он подчеркнул, что Израиль является свободной страной, в которой не запрещают задавать вопросы и несут ответственность перед свободной прессой.

Официальный представитель переадресовал в МИД вопрос о Бандере. «Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — уточнил он.

Ранее журнал The Seventh Eye сообщил, МИД Израиля запретило Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара. Отмечается, что на пресс-конференции Саара 4 марта Кулюхин спросил об отсутствии осуждения со стороны Израиля восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры.