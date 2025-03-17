Израиль ограничил работу российскому журналисту после вопроса об Украине

Израиль ограничил работу журналисту «Известий» Кулюхину после вопроса о Бандере

Министерство иностранных дел Израиля запретило журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара. Об этом сообщает журнал The Seventh Eye.

Отмечается, что на пресс-конференции Саара 4 марта Кулюхин спросил об отсутствии осуждения со стороны Израиля восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Глава министерства заявил, что не знал об этом, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул журналиста американской газеты The Washington Post (WP) Майкла Бернбаума за вопрос о российском лидере Владимире Путине. Бернбаум спросил Трампа, считает ли он, что Путин проявляет к нему неуважение тем, что продолжает спецоперацию на Украине на фоне попыток американского лидера установить мир.