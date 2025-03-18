Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

В США хозяйка воссоединилась с потерянной в пожаре кошкой спустя два месяца

В США хозяйка думала, что потеряла кошку в лесных пожарах в Лос-Анджелесе, но смогла воссоединиться с ней. Об этом сообщает Associated Press.

В январе 2025 года Южную Калифорнию охватили пожары. Пламя добралось и до дома 82-летней Кэтрин Кифер. В тот день женщина была у врача, а ее кошка породы мейн-кун Агги осталась дома. Узнав об огне, охватившем ее дом, Кифер вспомнила о кошке и попросила детей поискать ее. Сначала они думали, что Агги спаслась из огня, и искали ее рядом с домом, но кошки нигде не было. После безуспешных поисков дети Кифер решили, что питомца не стало.

Кифер тяжело переживала потерю кошки, поскольку очень любила ее: Агги появилась у нее в непростое время — в пандемию COVID-19 в 2020 году, и очень поддерживала хозяйку. Спустя два месяца после пожаров ей неожиданно позвонили из приюта для животных. Его работники смогли найти Агги: она выжила в огне. Когда женщина впервые увидела кошку, она расплакалась. Питомец свернулся калачиком в ее объятьях. «Я очень волновалась, что проснусь и обнаружу, что это был сон», — призналась Кифер.

Агги была очень истощена. Ей пришлось перенести несколько переливаний крови. Кошка вернется к семье, когда полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что семья из США была уверена, что потеряла кошку при переезде, пока случайно не нашла ее в диване. Питомец провел внутри три недели.

