Девочки сели на диван и случайно нашли пропавшую за три недели до этого кошку

В США пропавшая кошка три недели провела внутри упакованного дивана без еды

Семья из США была уверена, что потеряла кошку при переезде, пока случайно не нашла ее в диване. Питомец провел внутри три недели, пишет KKTV.

В конце декабря 2024 года Энди Хэнсону пришлось переехать из Вашингтона в Форт-Карсон из-за работы. Вместе с ним отправилась его семья — жена Кристен, дочери Ханна и Адалин и их две кошки. Хэнсоны быстро собрали и упаковали вещи и уехали в отель, где планировали жить до авиарейса. Только там они заметили, что одна из их кошек по кличке Санни-Лу пропала. Энди предположил, что она испугалась беспорядка в доме, убежала и куда-то спряталась.

По словам Кристен, они обошли весь район в поисках кошки и попросили других родственников развесить в окрестностях плакаты о ее пропаже. Соседка семьи вынесла на улицу корм и воду, чтобы приманить Санни-Лу. Однако кошка так и не вернулась. Спустя несколько дней Хэнсонам пришлось уехать без нее. «У меня было тяжело на сердце», — вспоминает 12-летняя Ханна.

Когда Энди уже планировал прекратить поиски Санни-Лу, семье привезли ее старую мебель, в том числе диван. Он был упакован в специальную пленку. Пока мужчина принимал доставку, его дочери присели на диван и вдруг услышали из него мяуканье. Девочки тут же позвали на помощь Энди. Он распаковал диван, осмотрел его и заметил под его подлокотником небольшое отверстие. Там и сидела испуганная кошка.

Санни-Лу была истощена, но жива. Вызванный семьей ветеринар не поверил, что кошка провела без еды и воды целых три недели. «С медицинской точки зрения, у меня нет ответа на вопрос, как кошка справилась с этим испытанием, — заявил ветеринар. — Это действительно замечательно». Она провела три дня в отделении интенсивной терапии и быстро восстановилась. По словам Кристен, Санни-Лу спасла их любовь. «Она живет свою лучшую девятую жизнь!» — пошутил Энди.

Ранее сообщалось, что в Крыму волонтеры нашли на скалах под «Ласточкиным гнездом» кошку Мусю, сброшенную с обрыва живодером. Она оказалась жива.