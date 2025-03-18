За словами Трампа разглядели желание пойти на уступки России в ущерб Украине

Bloomberg: Трамп поставит Зеленского в опасное положение из-за уступок России

Президент США Дональд Трамп может поставить украинского лидера Владимира Зеленского в опасное положение из-за уступок России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, критики американского лидера опасаются, что он может пойти на уступки России без согласия Украины, поставив президента Украины Владимира Зеленского в «опасное положение».

«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, ослабив Украину и сделав ее уязвимой для Кремля в будущем», — говорится в материале.

Ранее телефонные переговоры Путина и Трампа, которые состоятся 18 марта, сравнили с концом Второй мировой войны. Отмечается, что политики стремятся договориться о новом миропорядке, как это сделали лидеры государств антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции 1945 года.