Переговоры России и США по Украине сравнили с Ялтинской конференцией

NYT: Путин и Трамп стремятся договориться о новом миропорядке, так же как в Ялте

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые состоятся во вторник, 18 марта, сравнили с концом Второй мировой войны, а именно — с Ялтинской конференцией 1945 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на свой собственный Ялтинский момент: великие державы определят границы в Европе», — говорится в материале.

Согласно статье профессора международной политики Университета Тафтса Моники Тофт, опубликованной в Foreign Affairs, «сегодняшний геополитический ландшафт особенно напоминает конец Второй мировой войны», поскольку «крупные державы стремятся договориться о новом миропорядке прежде всего друг с другом, как это делали лидеры союзников, перекраивая карту мира» в Ялте.

Как отмечает издание, Трамп ясно дал понять, что его запланированный разговор с Путиным будет посвящен тому, какие земли и активы Россия сохранит в случае прекращения огня на Украине.

Ранее Трамп раскрыл мотив своего участия в урегулировании между Украиной и Россией. По его словам, он вовлечен в этот процесс ради человечества.