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04:55, 18 марта 2025Мир

Трамп раскрыл мотив своего участия в урегулировании между Украиной и Россией

Трамп: Я вовлечен в урегулирование между Украиной и РФ ради человечества
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Niall Carson / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп раскрыл мотив своего участия в урегулировании между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что вовлечен в этот процесс ради человечества, передает Reuters.

«Единственная причина, по которой я вовлечен, — это Россия и Украина, но также и многие люди, это человечество. Я вовлечен ради человечества», — подчеркнул политик.

Трамп также заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже были обсуждены. Он напомнил, что 18 марта проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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