Трамп заявил, что многие элементы соглашения с Россией уже согласованы

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже были обсуждены. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп напомнил, что завтра утром проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине. «Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что разговор двух лидеров запланирован на 18 марта. При этом он отказался раскрыть возможную повестку готовящегося диалога.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако Путин читает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.