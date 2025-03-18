Крокодила с растерзанной женщиной в пасти сняли на видео

В Индонезии крокодил растерзал женщину, собиравшую водяной батат в реке

В Индонезии крокодил растерзал женщину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рептилия схватила 43-летнюю Тарти Коленгсусу за ногу, когда она и другие женщины собирали в реке водяной батат. Подруги схватили ее за руки и пытались спасти, но крокодил оказался сильнее. Тогда они побежали в село и позвали на помощь.

К тому времени, когда спасатели и жители деревни добрались до места происшествия, спасти женщину было уже нельзя. Один из очевидцев снял на видео крокодила, плававшего перед людьми с ее останками в пасти. Его удалось отогнать и вытащить тело на берег лишь спустя два часа.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего мальчика, который не послушался отца и побежал к воде. Найти тело так и не удалось.