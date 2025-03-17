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05:05, 17 марта 2025Из жизни

Крокодил съел мальчика на глазах отца

В Индонезии крокодил съел 11-летнего мальчика, пришедшего к морю за рыбой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Antara Foto / Mohamad Hamzah / Reuters

В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего мальчика и съел его на глазах отца. Об этом сообщает сайт VOI.id.

Инцидент произошел, когда житель села Окибару Сарфин Бантам ходил к морю собирать рыбу, оставшуюся на берегу во время отлива. Его сын Фики увязался за отцом, с ними также пошел друг Фики, 11-летний Онйонг.

На обратном пути мужчина велел детям не останавливаться у берега, но те не послушали и направились к воде. Вскоре оттуда донеслись крики, затем прибежал перепуганный Онйонг. Бантам бросился к морю, но нашел только фонарик сына. Неожиданно Фики ненадолго показался на поверхности, но затем что-то увлекло его под воду. Бантам считает, что мальчика утащил крокодил.

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Мужчина десять минут звал Фики и молился. Потом он вернулся домой и рассказал жене, что случилось. Вместе с соседями они пошли искать мальчика. Утром к ним присоединились сотрудники полиции, однако найти тело так и не удалось. Жители села провели традиционную огненную церемонию, но это также не помогло.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодке.

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