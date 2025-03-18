Макрон призвал предоставить Украине гарантии безопасности

Макрон призвал разработать мирный план, который гарантирует безопасность Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского принять предложение США о 30-дневном перемирии. В социальной сети X он написал, что теперь необходимо разработать мирный план, который будет гарантировать мир на Украине и в Европе.

По мнению Макрона, Зеленский продемонстрировал смелость, приняв предложение США. Теперь, считает французский президент, свою приверженность миру должна показать Россия.

«Столько условий, которые предстоит выполнить России. И я знаю приверженность президента [США Дональда] Трампа в этом отношении, — написал политик. — Теперь мы должны вместе со всеми нашими партнерами двигаться вперед, чтобы представить конкретный мирный план».

Предполагаемый план должен включать в себя гарантии безопасности для Украины, а также гарантировать республике и Европе мир, добавил Макрон.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва выступает за возможное перемирие с Киевом, но здесь есть нюансы. Один из них — Курская область.