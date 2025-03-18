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19:54, 18 марта 2025Из жизни

Бывшая жена Билла Гейтса отказалась считать развод ошибкой

Elle: Бывшая жена Билла Гейтса не жалеет о разводе с миллиардером
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jason Bell / ELLE

Мелинда Гейтс назвала развод с миллиардером Биллом Гейтсом в числе самых важных вещей, которые она сделала в своей жизни. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

Мелинда Гейтс не считает поиск нового партнера первоочередной задачей. «Когда разводилась, то знала, что я и одна проживу, — говорит она. — И это, по-моему, самое главное».

В отличие от Билла Гейтса, который считает развод ошибкой, его бывшая жена ни о чем не жалеет. По словам Мелинды Гейтс, ей хотелось бы, чтобы гуглящие ее имя люди через пять лет обнаружили, что у нее после развода все прекрасно.

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В недавнем интервью британскому изданию The Times Билл Гейтс заявил, что ставит развод на первое место в списке своих самых важных неудач. Он мечтал о таком же крепком браке, как у своих родителей, которые прожили вместе 45 лет.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Одной из причин развода, по словам Мелинды, стала дружба Билла с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней.

Вот это да!
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